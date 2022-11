«Percy Jackson»-Serie: Lin-Manuel Miranda ist dabei

US-Fernsehen

Der Schauspieler soll als Hermes vor der Kamera stehen.

Lin-Manuel Miranda wird in der kommenden Disney+-Serieden griechischen Gott Hermes spielen, wie der Streamer am Montag bekannt gab. Der Tony-, Grammy- und Emmy-Preisträger wird in der kommenden Adaption der beliebten YA-Serie von Autor Rick Riordan über die griechische Mythologie mitspielen.Der «The Adam Project»-Darsteller Walker Scobell spielt den zwölf-jährigen Percy Jackson, der herausfindet, dass er der Sohn des griechischen Gottes Poseidon ist und sich im Camp Half Blood, einem speziellen Trainingslager für Halbgötter, zum Helden ausbilden lässt. Leah Sava Jeffries und Aryan Simhadri spielen Percys beste Freunde, Annabeth Chase und Grover Underwood.Zu den weiteren Darstellern gehören Virginia Kull als Percys Mutter Sally, Glynn Turman als der Zentaur Chiron, Jason Mantzoukas als Dionysos, der griechische Gott des Weins, Megan Mullally als die Furie Alecto, Timm Sharp als Percys Stiefvater Gabe Ugliano, Dior Goodjohn als Clarisse La Rue, Tochter des griechischen Kriegsgottes Ares, und Charlie Bushnell als Luke, der Sohn von Mirandas Hermes.