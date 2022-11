Befreiungsschlag für Ryan Murphy?

TV-News

Netflix verlängerte auf einen Schlag gleich zwei Serien mit insgesamt drei Staffeln.

In der Vergangenheit sah es nicht gerade so aus, als wäre Netflix mit den Ryan-Murphy-Serien sehr zufrieden. Doch mitundhat er zwei erfolgreiche Serien auf den Markt gebracht, die nun als Anthologie-Serien ausgebaut werden. Beide Serien wurden von Ryan Murphy und Ian Brennan entwickelt. «Monster» startete am 21. September, während «The Watcher» am 13. Oktober debütierte.Die erste Staffel von «Monster» trug den offiziellen Titel «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» und verfolgte das Leben und die Verbrechen des berüchtigten Serienmörders. Die beiden neuen Staffeln werden sich jeweils auf "andere monströse Figuren, die die Gesellschaft beeinflusst haben" konzentrieren, so Netflix."Die Zuschauer können ihre Augen nicht von «Monster» und «The Watcher' lassen»“, sagte Bela Bajaria, Netflix‘ Leiter der globalen TV-Abteilung. "Das kreative Team von Ryan Murphy und Ian Brennan bei «Monster» und Eric Newman bei «The Watcher» sind meisterhafte Geschichtenerzähler, die das Publikum auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen. Der Erfolg dieser beiden Serien ist auf Ryans unverwechselbare, originelle Stimme zurückzuführen, die kulturelle Sensationen hervorgebracht hat, und wir sind begeistert, die Geschichten in den Universen von «Monster» und «Watcher» weiter zu erzählen."