«Deals 4 Wheels»: Sport1 startet noch in dieser Woche neues Motor-Magazin

TV-News

Das vierte Motor-Format «Deals 4 Wheels» findet seinen Platz am späten Mittwochabend.

Sport1 setzt weiterhin auf Magazine mit ordentlich Pferdestärken. Ab Mittwoch, 9. November, geht das neue Motor-Formaton air. In der Dokutainment-Sendung bringt das Kfz-Meister-Duo Ramona Hübner und Yunus Ugrak mit iherm Know-how scheinbar hoffnungslose Fälle zurück auf die Straße, um am Ende den perfekten Deal zu machen.In jeder Ausgabe des neuen Formats sind zunächst die Qualitäten von Ramona und Yunus als „Car Hunter“ gefragt. Das Duo ist auf der Suche nach Autos, die eine Aufbereitung oder gleich eine komplette Restaurierung benötigen. Dabei hilft beiden Handwerkern ein geschultes Auge: Ramona hat schon seit jungen Jahren Benzin im Blut und ist mittlerweile als Kfz-Meisterin tätig. Yunus besitzt eine eigene Werkstatt mitten im Ruhrpott in Witten, wo er jedes Auto wieder auf Vordermann bekommt. Nach erfolgreicher Jagd geht der Wagen in die Werkstatt, wo die beiden Kfz-Experten für jedes Problem die passende Antwort haben. Anschließend wird das runderneuerte Auto verschiedenen Interessenten zum Kauf angeboten. Und ganz am Ende stellt sich die entscheidende Frage, ob Yunus und Ramona den perfekten Deal oder Miese machen.Die erste von zehn einstündigen Folgen ist am kommenden Mittwochabend ab 22:30 Uhr zu sehen, darüber hinaus stehen am darauffolgenden Freitag ab 21:15 Uhr und am Dienstag, 22. November, ab 23:00 Uhr Wiederholungen auf dem Programm. Außerdem sind die Folgen am Sendetag in der Mediathek auf Sport1 .de und eine Woche nach der TV-Ausstrahlung auf dem YouTube-Kanal «Sport1 Motor» abrufbar.