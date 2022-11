Sat.1: Auch mit neuem Access-Line-up nicht erfolgreich

Quotennews

Nach «Doppelt kocht besser» dürften auch die Tage von «Mein Mann kann» gezählt sein. «Britt – der Talk» musste am späten Nachmittag einen Zuschauerschwund hinnehmen.

Es war wahrlich kein ruhmreicher Start, den der neue Sat.1-Nachmittag vor zwei Wochen hinlegte. Nach nur vier Tagen sahen sich die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen, doch erst über eine Woche später kam die Absetzung von «Doppelt kocht besser» zum Tragen. Am gestrigen Montag war es so weit und Sat.1 setzte zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr auf eine Doppelfolge, für dich sich 0,50 und 0,57 Millionen Zuschauer interessierten. Die Marktanteile der Scripted Reality lagen bei annehmbaren 4,9 und 5,3 Prozent. In der Zielgruppe belief sich das Ergebnis auf ebenso solide 6,8 und 5,9 Prozent. Im Vorlauf holtenund0,41, 0,66 und 0,80 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von sehr sehr guten 6,3, 8,2 und 8,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen aber nur mäßige 4,7, 3,7 und 5,3 Prozent zu Buche.Ab 16:30 Uhr setzte Sat.1 das Programm mitfort. Die einstündige sowie 30-minütige Ausgabe sahen 0,51 und 0,56 Millionen Zuschauer, was Marktanteilen von 4,1 und 3,7Prozent entsprach. Zum Vergleichhatte in den Wochen zuvor stets eine Steigerung auf bis knapp unter eine Million Zuschauer erreicht. In der Zielgruppe wollten nur 0,11 und 0,09 Millionen Zuschauer Britt Hagedorn sehen. Das Thema „Social Mums – Jeder kann uns sehen“ sorgte für einen Marktanteil von ausbaufähigen 5,5 Prozent, im Anschluss sank das Ergebnis auf katastrophale 3,1 Prozent.Um 18:00 Uhr folgte, das zuvor die 19-Uhr-Stunde bespielt hatte. Auf dem neuen Sendeplatz lief es für Daniel Boschmann nun noch schleppender. Nur 0,33 Millionen schalteten ein, darunter gerade einmal 30.000 Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich diesmal bei schrecklichen 1,7 Prozent bei allen und 0,8 Prozent bei den Umworbenen. Der bisher einzige Lichtblick des Sat.1-Vorabendprogramms,, vermochte es mit dem desaströsen Vorlauf nicht auf die üblichen Werte zu kommen, machte seine Sache aber zumindest beim Gesamtpublikum verhältnismäßig ordentlich. Die Doppelfolge sahen 0,53 und 0,70 Millionen Zuschauer, der Marktanteil stieg auf 2,3 und 2,8 Prozent – keine Frage, das sind schlechte Werte, aber immerhin war eine klare Steigerung zu erkennen. In der Zielgruppe hat der Sat.1-Vorabend weiterhin ein großes Problem. 0,05 und 0,09 Millionen Jüngere sorgten nur für 1,2 und 1,8 Prozent.