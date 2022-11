«Carnival Row» endet schon wieder

US-Fernsehen

Die neuen Folgen, die auch das Finale sein werden, laufen im kommenden Jahr.

wird nach nur zwei Staffeln bei Amazon enden. Der Streamer wird die neuen und letzten Episoden des Fantasy-Dramas Anfang 2023 starten. Staffel zwei der Serie startet am 17. Februar und wird danach wöchentlich mit neuen Episoden fortgesetzt. Die Staffel wird aus insgesamt zehn Episoden bestehen.Die erste Staffel von «Carnival Row» wurde bereits im August 2019 auf Amazon ausgestrahlt. Sie wurde im Juli dieses Jahres vor der Serienpremiere für eine zweite Staffel verlängert. Amazon hat keine Daten zu den Zuschauerzahlen der Serie veröffentlicht, aber sie erhielt bei ihrem Start gemischte Kritiken von den Kritikern. Die erste Staffel hat bei Rotten Tomatoes 57 Prozent Zustimmung bei den Kritikern.In der offiziellen Beschreibung von Staffel zwei heißt es: "Es geht weiter mit dem ehemaligen Inspektor Rycroft Philostrate alias Philo (Orlando Bloom), der eine Reihe grausamer Morde untersucht, die soziale Spannungen hervorrufen. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) und der Schwarze Rabe planen Rache für die ungerechte Unterdrückung durch die menschlichen Anführer von The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) und Sophie Longerbane (Caroline Ford). Turmaline (Karla Crome) erbt übernatürliche Kräfte, die ihr Schicksal und die Zukunft von The Row bedrohen. Und nachdem sie der Burgue und ihrem rachsüchtigen Bruder Ezra (Andrew Gower) entkommen sind, treffen Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) und ihr Partner Agreus Astrayon (David Gyasi) auf eine radikale neue Gesellschaft, die ihre Pläne durchkreuzt."