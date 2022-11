ABC beendet «A Million Little Things»

US-Fernsehen

Nach fünf Jahren zieht der Fernsehsender den Stecker.

Das ABC-Dramawird mit der kommenden fünften Staffel abgeschlossen. Die letzten Episoden der Serie werden in der Mitte der Saison ausgestrahlt, die Premiere von Staffel fünf ist für Mittwoch, den 8. Februar um 22.00 Uhr angesetzt. «A Million Little Things», die im September 2018 als Teil des ABC-Herbstprogramms debütierte, folgt einer eng verbundenen Gruppe von Freunden, die nach dem unerwarteten Tod eines engen Freundes motiviert werden, ein erfüllteres Leben zu führen.In der Serie spielen David Giuntoli als Eddie Saville, Romany Malco als Rome Howard, Allison Miller als Maggie Bloom, Christina Moses als Regina Howard, Grace Park als Katherine Kim, James Roday Rodriguez als Gary Mendez, Tristan Byon als Theo Saville, Lizzy Greene als Sophie Dixon und Chance Hurstfield als Danny Dixon."Ich weiß, dass das Ende dieser Serie für viele Menschen traurig ist (vor allem für meine Mutter, die jede Woche live dabei ist), aber ich wusste immer, dass ich diese Freunde fünf Staffeln lang begleiten und sie verlassen wollte, wenn die Zeit reif war", sagte «A Million Little Things»-Schöpfer und ausführender Produzent DJ Nash am Montag in einer Erklärung. „Als wir mit der Produktion unserer Show begannen, hätte ich mir nie vorstellen können, dass diese unglaubliche Gemeinschaft von Millionären zusammenkommen würde, um nicht nur zuzuschauen, sondern auch ihre persönlichen Kämpfe, ihren Schmerz und schließlich ihren wahren Mut miteinander zu teilen. Ich fühle mich geehrt und bescheiden zugleich und bin voller Ehrfurcht vor den unglaublichen Schauspielern, Autoren, Regisseuren und der Crew, die ihr Talent für unsere Show zur Verfügung stellen. Ich bin auch so dankbar dafür, dass ABC das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu einem der wichtigsten Themen macht, für die es sich einsetzt. Terrence und ich können es kaum erwarten, dass die Millionäre sehen, was wir für unsere letzte Staffel geplant haben."