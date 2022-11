«Dune»-Prequel kommt mit Travis Fimmel

US-Fernsehen

Abonnenten von HBO Max kennen den Schauspieler noch aus der Serie «Raised by Wolves».

Travis Fimmel hat sich der Prequel-Seriebei HBO Max angeschlossen. Die Serie spielt 10.000 Jahre vor den Ereignissen von «Dune» und basiert auf dem Roman "Sisterhood of Dune" von Brian Herbert und Kevin J. Anderson. Laut der offiziellen Logline folgt die Serie "den Harkonnen-Schwestern (Emily Watson, Shirley Henderson), wie sie Kräfte bekämpfen, die die Zukunft der Menschheit bedrohen, und die sagenumwobene Sekte der Bene Gesserit gründen".Fimmel wird die Rolle des Desmond Hart spielen, der als "ein charismatischer Soldat mit einer rätselhaften Vergangenheit beschrieben wird, der versucht, das Vertrauen des Imperators auf Kosten der Schwesternschaft zu gewinnen".Dies ist Fimmels zweite HBO-Max-Serie, nachdem er zuvor in dem Sci-Fi-Drama «Raised by Wolves» mitspielte. Am bekanntesten ist er für seine Hauptrolle in der History-Channel-Serie «Vikings» von 2013 bis 2017. Er spielte auch die Hauptrolle in dem Spielfilm «Warcraft», der von Legendary, dem Studio hinter «Dune», produziert wurde.