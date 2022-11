Prime Video zeigt alle vier deutschen Champions-League-Teilnehmer

TV-News

Das Achtelfinale der Champions League ist ausgelost und Prime Video startet gleich mit dem Spitzenspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München in die K.O.-Phase.

Die Königsklasse des europäischen Klubfußballs hat sich am Montag mit der Auslosung des Achtelfinals in eine rund dreimonatige Zwangspause verabschiedet. Herausgekommen sind bei der UEFA-Veranstaltung in Nyon aber zahlreiche interessante Partien. Vor allem aus deutscher Sicht ist die Champions League in dieser K.O.-Runde besonders attraktiv, das vier von fünf Teams die Gruppenphase überstanden haben. Einzig Bayer 04 Leverkusen musste in die Europa League „absteigen“.Derweil hat Amazon Prime Video bekannt gegeben, welche Spiele der Streamingdienst in der Runde der letzten 16 zeigen wird. Prime Video hält bekanntlich das Übertragungsrecht für jeweils ein Spiel am Dienstagabend, während alle anderen Partien hierzulande bei der Konkurrenz von DAZN zu sehen sind. So zeigt Prime Video am 14. Februar das Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Die Startruppe um Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar trifft um 21 Uhr auf den deutschen Serienmeister. Der Streamingdienst startet mit seiner Übertragung um 20:00 Uhr.Eine Woche später gastiert der amtierende Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt beim italienischen Vertreter SSC Neapel. Anstoß- und Übertragungszeiten gleichen denen des Bayern-Spiels. Am 7. März finden die ersten Rückspiele statt. Prime Video überträgt FC Chelsea gegen Borussia Dortmund. Eine Woche später fällt dann auch die Entscheidung, ob RB Leipzig ins Viertelfinale einzieht. Die Mannschaft von Marco Rose gastiert dann im Etihad Stadium von Manchester City. Die Vorberichterstattung mit Host Sebastian Hellmann und dem Experten Team beginnt jeweils ab 20:00 Uhr, durch das Spiel ab 21:00 Uhr führen Kommentator Jonas Friedrich und Weltmeister Benedikt Höwedes.