Nexstar legt dank Midterms mächtig zu

Wirtschaft

Das Unternehmen, das seit Kurzem Eigentümer von The CW ist, gab seine Quartalszahlen bekannt.

Nexstar, der neue Eigentümer des Senders The CW, hat am Dienstag vor Börsenstart die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 bekannt gegeben. Der Verkauf von TV-Werbung ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 18 Prozent gestiegen, während die Einnahmen aus politischer TV-Werbung im Vergleich zum dritten Quartal 2022 um 942,7 Prozent wuchs.Nexstar, die TV-Sendergruppe und Muttergesellschaft von NewsNation, verzeichnete im dritten Quartal 399,7 Millionen Dollar an Kernwerbeeinnahmen und 129,3 Millionen Dollar an politischen Werbeeinnahmen, verglichen mit 432,7 Millionen Dollar und 12,4 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Dieser enorme Anstieg der Umsätze mit politischen Anzeigen erfolgte im Juli-September-Quartal, dem letzten vollen Quartal des Jahres vor den Zwischenwahlen am 8. November. Der Nettogewinn für das Quartal belief sich auf 287,5 Millionen US-Dollar und lag damit um 70 Prozent über den 169,1 Millionen US-Dollar des dritten Quartals 2021.Im August gab Nexstar bekannt, dass es eine Mehrheitsbeteiligung am The-CW-Network von Paramount Global und Warner Bros. Discovery erwerben würde, ein Geschäft, das am 30. September abgeschlossen wurde. Seitdem war Nexstar damit beschäftigt, den Betrieb umzustrukturieren und die alte Garde des Senders zu erneuern. Laut Nexstar "soll die Transaktion die Programm- und Umsatzmöglichkeiten des Unternehmens als größte CW-Tochtergruppe festigen, die Inhalte außerhalb des Nachrichtenbereichs diversifizieren und das Unternehmen über die The CW App als skalierenden Teilnehmer an Video-on-Demand-Diensten (AVOD) etablieren."