Apple setzt «Bad Sisters» fort

US-Fernsehen

Die Miniserie mit den mörderischen Garvey-Schwestern wird doch noch einmal zurückkommen.

Die limitierte Seriewurde für eine zweite Staffel in Auftrag gegeben, was bedeutet, dass die mörderischen Garvey-Schwestern noch einmal auf den Bildschirmen zu sehen sein werden. Apple TV+ und die ausführende Produzentin und Hauptdarstellerin Sharon Horgan bestätigten die Bestellung der zweiten Staffel am Dienstag, 8. November, obwohl keine weiteren Informationen – einschließlich eines möglichen Veröffentlichungsdatums, der Besetzung oder Details zur Handlung – bekannt gegeben wurden.Die Serie «Bad Sisters», eine Adaption der belgischen Serie «Clan», startete Anfang des Jahres. Horgan spielt die irische Matriarchin Eva Garvey, die ihre vier jüngeren Schwestern Grace (Anne-Marie Duff), Bibi (Sarah Greene), Ursula (Eva Birthistle) und Becka (Eve Hewson) nach dem Tod ihrer Eltern betreut.In einer Erklärung sagte Horgan über die Bestellung der zweiten Staffel: "Die Resonanz auf unsere Serie war größer, als wir es uns hätten erhoffen können. Sie gab uns die Möglichkeit, Geschichten zu beleuchten, die nicht immer eine so globale Plattform bekommen. Ich freue mich darauf, mich noch einmal in der Irischen See zu erfrischen."