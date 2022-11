ProSieben plant neue «Schlag den Besten»-Ausgaben

TV-News

ProSieben kündigte überraschend die Reaktivierung von «Schlag den Besten» an. Im Dezember entstehen zwei neue Ausgaben.

Vor über drei Jahren brachte ProSieben ein neues Format an den Start. Nachdemabgesetzt wurde underschien, kam im Sommer 2019ins ProSieben-Programm. Nachdem die zweite Staffel im Jahr 2020 ausgestrahlt wurde, wurde es aber still um die Unterhaltungsshow. Einem Bericht von ‚TV Wunschliste‘ zufolge bestätigte ProSieben nun, das «Schlag den Besten» zurückkehren wird. Detaillierte Informationen wolle der Sender wie üblich „rechtzeitig“ bekanntgeben.Klar ist jedoch bereits, dass die neuen Ausgaben Anfang Dezember in Köln-Mülheim produziert werden. «Schlag den Besten» spielt sich genau wie «Schlag den Star» ab, nur mit dem Unterschied, dass sich in dem Format keine Stars, sondern gewöhnliche Bürger in verschiedenen Spielen messen. Wie zuvor agiert Elton weiterhin als Moderator.Das Grundkonzept des Formates besteht daraus, dass der Gewinner der letzten Runde in der nächsten Ausgabe als Titelverteidiger, also „der Beste“, erneut antritt, um seinen Gewinn potenziell zu erhöhen. Ob dieses Konzept erhalten bleibt ist unklar und ob der ehemalige finale „Beste“ nach fast dreijähriger Pause wieder antritt, ist ebenso ungewiss. Am 25. Februar 2020 setzte sich der 24-jährige Friedhofsgärtner Björn Beinhorn gegen Doktorand Hendrik Wedderien durch, welcher zuvor dreifacher Sieger war und somit insgesamt 150.000 Euro gewann.Die Folge sahen an jenem Dienstag 1,28 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit Marktanteilen von 4,4 Prozent bei allen und 9,3 Prozent bei den Jüngeren bewegte man sich im damaligen Senderschnitt. Heute würden sich die ProSieben-Verantwortlichen über diese Zahlen sicherlich mehr freuen als damals.