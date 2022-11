RTL+ startet «Auris»-Zweiteiler Mitte Dezember

TV-News

«Auris – Der Fall Hegel» und «Auris – Die Frequenz des Todes» stammen von Bestseller-Autor Vincent Kliesch nach einer Idee von Sebastian Fitzek.

RTL+ hat einen Starttermin für den Zweiteilervon Vincent Kliesch gefunden. Die beiden Geschichtenund, die auf einer Idee von Sebastian Fitzek basieren, werden am 13. Dezember beim Streamingdienst abrufbar sein. Darüber hinaus zeigt RTL im linearen Programm ebenfalls am 13.Dezember um 20:15 Uhr, ebenfalls basierend auf einem Werk von Sebastian Fitzek. Die Verfilmung, die wie die "Auris"-Filme von Ziegler Film im Auftrag von RTL produziert wurde, feierte ihre Premiere bereits vor vier Jahren.In den beiden «Auris»-Filmen spielen die Hauptrollen Juergen Maurer und Janina Fautz. In weiteren Rollen standen Kostja Ullmann, Max Bretschneider, Samuel Schneider, Ina Geraldine Guy, Hanna Hilsdorf, Eva Weißenborn, Alexander Simon, Petra Hartung vor der Kamera. Fitzek und Kliesch werden in „Die Frequenz des Todes“ ebenfalls in Cameo-Auftritten zu sehen sein. Die Produktion der beiden 90-Minüter verantwortete Ziegler Film, Produzentin ist Regina Ziegler, als Producer fungieren Markus Olpp und Tillman Geithe. Regie führte Gregor Schnitzler. Für die Drehbücher zeichnen Stefanie Veith und Michael Comtesse verantwortlich. Executive Producer seitens RTL ist Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.„Es ist unglaublich schön zu erleben, wie sich «Auris», das ich zunächst als Hörspiel geschrieben habe, entwickelt hat. Erst wurde es durch Vincent Kliesch zum Buchbestseller und nun durch Ziegler Film und RTL zu einem packenden, spannenden TV-Event“, zeigt sich Sebastian Fitzek stolz.Vincent Kliesch fügt an: „Beim Besuch am Set konnte ich mich von der wirklich tollen Arbeit des gesamten Filmteams überzeugen. Es ist eine phantastische Erfahrung zu sehen, wie die Figuren, die bislang in Sebastians und meinem Kopf existierten, nun durch eine Kamera zum Leben erweckt werden.“