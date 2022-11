«Die Toten vom Bodensee» mit nächster beeindruckenden Performance

Quotennews

Beim jungen Publikum fuhr der ZDF-Krimi einen zweistelligen Marktanteil ein. «SOKO Potsdam» verzeichnete am Vorabend einen neuen Rekord.

Im Januar 2021 sorgte der Film „Der Wegspuk“ der ZDF-Krimireihefür sagenhafte 8,32 Millionen Zuschauer und sagenhafte Marktanteile von 24,3 und 11,6 Prozent. „Der Seelenkreis“ und „Das zweite Gesicht“ knüpften an diese Leistungen an, der bislang letzte Film von Christian Theede knackte im Januar dieses Jahres erneut die Acht-Millionen-Marke und verbesserte den Marktanteil gar auf 26,8 Prozent. An diesem Montag strahlte der Mainzer Sender mit „Unter Wölfen“ den nunmehr 15. Film der Reihe aus. Erneut war Theede für die Regie verantwortlich und erneut gab es an «Die Toten vom Bodensee» kein Vorbeikommen.Insgesamt schalteten den 90-Minütiger 7,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Dies entsprach einem Marktanteil von herausragenden 26,5 Prozent, „Unter Wölfen“ verpasste damit nur knapp einen neuen Rekord. Beim jungen Publikum war die Geschichte, die am 1. November im ORF ihre Premiere feierte, ebenfalls sehr beliebt. 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei, der Marktanteil lag bei grandiosen 10,0 Prozent.Am Vorabend stand eine neue-Folge auf dem Programm, für die sich 4,00 Millionen Menschen interessierten – so viele wie noch nie in diesem Herbst. Im März 2021 knackte die Krimie-Reihe letztmalig die Vier-Millionen-Marke. Der Marktanteil lag bei tollen 20,6 Prozent. Das junge Publikum fehlte dem ZDF um 18:00 Uhr allerdings noch. Die Episode „Romy und Julian“ kam nur auf 0,19 Millionen junge Seher, dementsprechend kam nur eine Sehbeteiligung von mäßigen 5,2 Prozent zustande.