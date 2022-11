«Game of Zones»-Erfinder bekommt neue Serie bei FOX

US-Fernsehen

Adam und Craig Malamut planen eine Animationskomödie. Beheimatet ist diese bei Fox Entertainment.

Adam und Craig Malamut haben bei Fox eine Serienbestellung für eine animierte Comedyserie mit dem aktuellen Titelan Land gezogen. In der offiziellen Serienbeschreibung heißt es: "Die Brüder Mark und Hank Hoagies stehen plötzlich ohne Job da, als die Hot-Dog-Fabrik in Glantontown auf Automatisierung umgestellt wird. Zu ihrem Glück hat die Stadt ein radikales Pilotprogramm für ein universelles Grundeinkommen ins Leben gerufen, das allen Einwohnern von Glantontown 3.000 Dollar pro Monat schenkt, ohne dass damit irgendwelche Bedingungen verbunden sind. Jetzt sind Mark, Hank und der Rest ihrer Kumpels im Sommer wieder Kinder, die von der gefährlichen Kombination aus Freizeit und dummen Ideen nur so strotzen. Dies ist eine Show über Männer, die versuchen, einen Sinn in einer Welt zu finden, in der sie nicht mehr gebraucht werden."Adam und Craig sind zwei der kühnsten und respektlosesten Stimmen, die ich kenne", sagte Michael Thorn, President of Entertainment bei Fox Entertainment. "Der unverwechselbare Blickwinkel dieser Serie kann nur von einem talentierten Multi-Hyphenate-Team kommen, das seine Arbeit wie kein anderes schreibt, animiert und vertonen kann. Und in der Tradition der unglaublichen Schöpfer, die Teil unserer historischen Animation Domination Reihe waren, haben die Malamuts eine unerschrockene DIY-Mentalität, die es ihnen ermöglicht hat, einige der lustigsten und überraschendsten Charaktere zu erschaffen, die wir seit langem gesehen haben."Die Malamuts sind autodidaktische Animatoren, Autoren, Regisseure, Cutter, Komponisten und Synchronsprecher. Ihre erste Zeichentrickserie war «Sports Friends», die auf Yahoo Screen ausgestrahlt wurde. Dann bekamen sie einen Vertrag bei Bleacher Report, wo sie die Zeichentrickkomödie «Game of Zones» entwickelten. Die Sendung lief sieben Staffeln lang und wurde für mehrere Sports Emmy Awards nominiert. Während ihrer Zeit bei Bleacher Report waren sie auch für Sendungen wie «Champions», «Gridiron Heights» und einige andere verantwortlich.