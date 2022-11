Daniel Kaluuya wirkt bei neuer «Spider-Man»-Serie mit

US-Fernsehen

Der Schauspieler darf Hobart „Hobie“ Brown seine Stimme leihen.

Oscar-Preisträger Daniel Kaluuya gehört zur Besetzung vonvon Sony Pictures Animation, einer Fortsetzung des bahnbrechenden Films «Into the Spider-Verse», der ebenfalls mit einem Academy Award ausgezeichnet wurde. Er wird die Rolle von Hobart "Hobie" Brown, auch bekannt als Spider-Punk, verkörpern.Der Film folgt Miles Morales, dem freundlichen Spider-Man aus Brooklyn, der in das Multiversum gestürzt wird, wo er sich mit Gwen Stacy und einem neuen Team von Spider-Folks zusammentut, um sich einem Bösewicht zu stellen, der mächtiger ist als alles, was ihnen je begegnet ist. Zur weiteren Besetzung gehören Shameik Moore als Miles, Oscar Isaac als Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099, Hailee Steinfeld als Gwen, Brian Tyree Henry als Miles' Vater Jefferson Davis, Luna Lauren Velez als Miles' Mutter Rio Morales, Issa Rae als Jessica Drew, alias Spider-Woman, Jorma Taccone als Vulture, Rachel Dratch, Shea Whigham, Greta Lee und Jason Schwartzman als Spot.Das Trio Justin K. Thompson, Joaquim Dos Santos und Kemp Powers führt Regie und ist neben Aditya Sood auch ausführender Produzent. Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Chris Miller und Christina Steinberg sind die Produzenten. Lord und Miller werden zusammen mit David Callaham auch als Drehbuchautoren für den Film genannt.