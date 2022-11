Quotencheck

Über ein Jahrzehnt gehört das «Bauer sucht Frau»-Paar nun zum deutschen TV-Inventar. Bei RTLZWEI feierten Narumol und Josef in diesem Herbst ihre Senderpremiere. Wie lief es?

Vor zwölf Jahren heirateten das «Bauer sucht Frau»-Paar Narumol und Josef vor einem Millionenpublikum im Sonntagsprogramm von RTL , die Geschichte ihrer Hochzeitsreise sahen kurz nach Weihnachten 2010 sogar mehr als sieben Millionen Zuschauer in der Primetime. Ähnlich lange gehören Doku-Soaps über Familien zum Erfolgsrezept von RTLZWEI . Nach den Geissens, den Wollnys oder Daniela Katzenberger sicherte sich der Grünwalder Sender nun das Paar, um deren Geschichte fortzusetzen. Narumol und Josef wollten sich erneut das Ja-Wort geben – diesmal nach thailändischer Tradition auf ihrem idyllischen Bauernhof in Oberbayern.«Narumol & Josef – Die Geschichte geht weiter» startete bei RTLZWEI am 28. September auf dem prädestinierten Sendeplatz am Mittwochabend um 20:15 Uhr vor 1,01 Millionen Zuschauern. Dies entsprach einem Marktanteil von für RZLWEI-Verhältnisse sehr guten 3,9 Prozent. Probleme hatte der Privatsender in der werberelevanten Zielgruppe, wo nur 0,23 Millionen einschalteten. Dementsprechend fuhr man nur 3,8 Prozent ein und lag damit unter dem Senderschnitt.In Woche zwei ergab sich ein ähnliches Bild. Die Gesamtreichweite rutschte leicht ab auf 0,94 Millionen Menschen, die Quote hielt sich mit 3,7 Prozent aber recht konstant. Konstant blieb auch das Interesse bei den 14- bis 49-Jährigen. Erneut standen 0,23 Millionen zu Buche, der Marktanteil stieg zart auf weiterhin ausbaufähige 4,0 Prozent. Am 12. Oktober blieb man auf dem Gesamtmarkt mit 0,95 Millionen Zuschauern und 3,7 Prozent Marktanteil sehr stabil. In der Zielgruppe war aber ein vergleichsweise deutliches Minus von 0,8 Prozentpunkten auf 3,2 Prozent zu erkennen. Nur noch 0,20 Millionen verfolgten die Doku-Soap.Zum Finale von «Narumol & Josef» stiegen die Werte deutlich an. Die Gesamtreichweite verbesserte sich auf 1,18 Millionen Zuschauer, was dem achtgrößten Publikum einer Primetime-Sendung von RTLZWEI in diesem Jahr entsprach. Der Marktanteil lag bei grandiosen 4,4 Prozent. Nur in der Zielgruppe waren die Werte weiter unterdurchschnittlich. Zwar interessierten sich nun eine Viertelmillion junge Menschen für das Format, der Marktanteil bewegte sich aber weiterhin bei mäßigen 3,8 Prozent.Im Schnitt kann RTZLWEI auf 1,02 Millionen Zuschauer und sehr starke 3,9 Prozent Marktanteil blicken – ein sehr gutes Ergebnis. Mit 0,23 Millionen werberelevanten Zuschauern und lediglich mageren 3,7 Prozent Marktanteil fiel das Zielgruppen-Ergebnis ausbaufähig aus. Mehr als ein Jahrzehnt sind Narumol und Josef schon im Fernsehen präsent. Auch die Werte machen dies sichtbar: Das Publikum ist älter geworden – auch beim jungen Sender RTLZWEI.