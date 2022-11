Luxusprobleme? «The Wonder Years» geht erst im Sommer weiter

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen bei ABC finden keinen Platz, um das Drama noch im Winter fortzuführen.

ABC verschiebt die zweite Staffel vonin den Sommer. Die Komödie, die ursprünglich für die Midseason angekündigt war, wurde nicht in die Halbseason von ABC aufgenommen. Stattdessen füllt die neue Sitcomden einzigen freien Platz in der Mittwochs-Vier-Comedy-Reihe (dem einzigen Sitcom-Block des Senders) und startet um 21:30 Uhr hinter «Abbott Elementary» (als Ersatz für «Home Economics», das seine Staffel beendet). Da kein Platz für eine andere halbe Stunde ist, musste «The Wonder Years» in den Sommer verlegt werden. Ein Termin für die Premiere wird später bekannt gegeben.Obwohl die Serie noch eine Weile auf sich warten lässt, hat ABC bereits eine Liste von Gaststars für Staffel zwei bestätigt. Neben dem bereits angekündigten Gast Patti LaBelle werden unter anderem Wayne Brady, Tituss Burgess, Donald Faison, Phoebe Robinson und Bradley Whitford in der Show zu sehen sein.«The Wonder Years», der von der gleichnamigen Originalserie aus den 1980er Jahren inspiriert wurde, erzählt die Geschichte der schwarzen Mittelklasse-Familie Williams in Montgomery, Ala. während der späten 1960er Jahre, gesehen durch die Linse des zwölf-jährigen Dean und nacherzählt von Dean als Erwachsenem.