«Grill den Henssler» holt Staffelfinal-Erfolg

Quotennews

Mit stets über eine Million Zuschauern laufen die «Grill den Henssler»-Folgen seit Anfang Oktober vollkommen ordentlich. Zuletzt ging nur die Zielgruppe verloren.

1,46 Millionen, 1,22 Millionen, 1,27 und zuletzt 1,19 Millionen Zuschauer - die Bilanz der aktuellen-Folgen fällt vollkommen positiv aus. Wenn es auch zuletzt mit 5,3 und zweimal in Folge 5,2 Prozent Marktanteil doch recht dünn auf dem Markt wurde. Ein Dorn im Henssler-Auge wird jedoch die letztliche Leistung der Zielgruppe sein. Mit 0,47, 0,41 und 0,42 Millionen Umworbenen liefen die ersten drei Folgen im Rahmen des "Guten" ab, doch in der Vorwoche wollten das Koch-Format plötzlich nur noch 0,28 Millionen sehen.Genau der richtige Moment also, dass die Folge mit dem Duell Henssler gegen die Pochers ausgestrahlt wird. Das Promi-Pärchen hatte sich vorbereitet, Oli solle die kleinen Aufgaben bekommen, bei denen nicht viel schiefgehen könne, Amira würde das Kochen dann übernehmen. Und tatsächlich, Oli Pocher riss sich im Beisein seiner Frau, wenn auch hier und da mit mehr als ordentlichen Ansagen, zurück. Kein Spektakel um Backpulver oder Ähnliches. Ging es beim Staffel-Finale von «Grill den Henssler» mit den Pochers also wirklich um Kochen? Ein Punkt, mit dem wohl Steffen Henssler als Letzter gerechnet hatte, denn Amira Pocher lieferte derart ab. Navette mit Schweinshaxe und Perlzwibeln, Kartoffel-Vogerlsalat im Brickteig mit Paradeiser-Creme, Osmanisches Backhendl mit scharfen Pickles und rotem Reis und Feigenknödel mit Sesamsauce später und zack gewinnen die Pochers mit 116:113.Doch auch der Sender trägt einen starken Sieg aus dem Henssler-Pocher-Abend. Insgesamt schauten 1,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dem Koch-Abend zu, mit Blick auf die bisher erreichten Werte im Oktober, ein deutlicher Staffel-Rekord. Und auch die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zog zum Abschluss ordentlich an. Mit 0,5 Millionen Umworbenen ergibt sich auch hier ein Reichweiten-Rekord, der Marktanteil glänzt mit 8,5 Prozent. Ob nun also Sympathie oder Antipathie in Richtung der Pochers, aus Sicht der Quoten, räumte das Pärchen bei Henssler ab.