«The Gentlemen»-Serie bestellt

Das neue Projekt kommt von Erfolgsregisseur Guy Ritchie.

Die Nachfolgeserie des Guy-Ritchie-Filmswurde bei Netflix als Serie bestellt, mit Theo James in einer Hauptrolle. Im Film spielte Matthew McConaughey Mickey Pearson, einen in England lebenden Amerikaner, der ein riesiges Marihuana-Geschäft überwacht, das auf den Ländereien zahlungsunfähiger Mitglieder der britischen Aristokratie versteckt ist.Ritchie führte Regie, schrieb das Drehbuch und produzierte den Film und wird auch bei der Serie als Autor, Regisseur und ausführender Produzent fungieren. Matthew Read wird über Moonage Pictures als ausführender Produzent fungieren und hat den Pilotfilm gemeinsam mit Ritchie geschrieben. Bill Block, Ivan Atkinson und Marn Davies, die alle den Film produziert haben, wobei Atkinson und Davies zusammen mit Ritchie die Geschichte geschrieben haben, werden als ausführende Produzenten an der Serie mitwirken. Will Gould von Moonage wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren, zusammen mit Marc Helwig von Miramax Television. Miramax TV ist das Studio.«The Gentlemen» wurde 2019 veröffentlicht. Neben McConaughey gehörten unter anderem Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell, Jeremy Strong, Henry Golding und Hugh Grant zum Cast. Der Film war ein großer Erfolg an den Kinokassen und spielte knapp bei einem Budget von 22 Millionen Dollar über 115 Millionen Dollar ein.