«Euphoria»-Star übernimmt neue Serie

Jacob Elordi spielt bei «The Narrow Road to the Deep North» mit.

Jacob Elordi hat die Hauptrolle in der kommenden Mini-Serie von Sony Pictures Television (SPT),, übernommen. Der «Euphoria»-Darsteller wird die Hauptfigur der Serie, Dorrigo Evans, darstellen, der als "ein Armeechirurg, dessen kurze, aber verbotene Affäre mit Amy, der jungen Frau seines Onkels, ihn durch seine dunkelsten Tage als widerwilliger Anführer von Männern, die während des Zweiten Weltkriegs in einem thailändisch-burmesischen Lager gefangen gehalten werden, begleitet und verfolgt" beschrieben wird. Elordi wird für die Dreharbeiten in seine Heimat Australien zurückkehren.Die fünfteilige Serie basiert auf Richard Flanagans gefeiertem gleichnamigen Roman und wird von SPTs Curio Pictures unter der Leitung von Jo Porter als Geschäftsführerin und ausführende Produzentin zusammen mit Rachel Gardner, die auch als Creative Director fungiert, entwickelt. Justin Kurzel wird Regie führen und die Produktion übernehmen."Es ist aufregend, dass Jacob Elordi sich uns bei diesem Projekt anschließt", sagte Porter. "Die Figur des Dorrigo Evans erfordert einen vielschichtigen Schauspieler, der Stärke, Sensibilität und Charisma in die Rolle einbringen kann – Qualitäten, die Jacob in Hülle und Fülle besitzt. Zusammen mit den kreativen Kraftpaketen Justin Kurzel und Shaun Grant könnte es kein spannenderes Team geben, um diesen wichtigen Roman zum Leben zu erwecken."