Rundum gelungener Abend bei ProSieben

Quotennews

Nicht nur Joko und Klaas‘ 15 Minuten, sondern auch «TV total» und «Zervakis 6 Opdenhövel. Live.» verbuchten die besten Resultate seit Monaten.



Nach dem Sieg von Joko und Klaas gegen ihren Arbeitgeber ProSieben am Abend zuvor, hatten die beiden nun erneut 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung. Dazu versuchten sie sich an einem kleinen Experiment, das daraus bestand, das Notfallband von ProSieben abzuspielen, falls das Livesignal ausfällt. So bekamen die Zuschauer dann das Notfallband zu sehen, was die beiden selbst zuvor angelegt hatten. Das Interesse war mit 1,67 Millionen Zuschauern so groß wie seit Dezember des Vorjahres nicht mehr. So wuchs auch der Marktanteil von zuletzt 5,6 auf nun starke 6,2 Prozent. Zudem sicherten sich die 1,18 Millionen Jüngeren eine herausragende Quote von 17,6 Prozent.startete so am gestrigen Abend erst ab 20.30 Uhr. Nach einem stetigen Aufwärtstrend war man in der Woche zuvor recht deutlich auf 1,09 Millionen Fernsehende und einen noch guten Marktanteil von 4,1 Prozent abgesackt. Die 0,74 Millionen Umworbenen fielen ebenfalls auf hohe 11,8 Prozent zurück. Gestern wurde das Format jedoch deutlich von dem erfolgreichen Vorlauf gepusht und kletterte auf den Bestwert seit Januar. Bei den 1,45 Millionen Interessenten legte die Sendung so einen deutlichen Sprung auf starke 5,4 Prozent hin. Auch bei den 0,98 Millionen Werberelevanten durfte sich der Sender über eine Steigerung auf ausgezeichnete 14,3 Prozent freuen.Selbstprofiteierte im Anschluss von dem erfolgreichen Abend und stellte seinerseits einen Rekordwert seit knapp einem Jahr auf. Die 0,67 Millionen Neugierigen erzielten so diese Woche akzeptable 2,8 Prozent Marktanteil. Auch das Resultat von passablen 7,3 Prozent bei den 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen konnte sich sehen lassen.