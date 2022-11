Primetime-Specials für «Morning Joe» in Planung

US-Fernsehen

Obwohl die Moderatoren schon durch eine Sendezeitverlängerung unter Stress stehen, soll es mehr Ausgaben geben.

Nachdem Joe Scarborough, Mika Brzezinski und Willie Geist eine vierte Stunde des MSNBC-Morgenprogramms übernommen haben, liebäugeln sie nun mit einem Platz in der Hauptsendezeit. Die Moderatoren und der Sender diskutieren die Idee, während der Konkurrent CNN versucht, sein eigenes Morgenprogramm in Gang zu bringen. Scarborough sagt, er würde gerne eine Reihe von vierteljährlichen – möglicherweise sogar monatlichen – einstündigen Sondersendungen zur Hauptsendezeit einführen, in denen die Zuschauer in Themen wie das Wahlrecht oder einige der Herausforderungen, mit denen amerikanische Städte konfrontiert sind, eintauchen könnten.Das «Morning Joe»-Trio scheint alle Hände voll zu tun zu haben. Die MSNBC-Sendung wurde in diesem Jahr auf eine vierte Stunde ausgeweitet, und die Nachfrage nach mehr Inhalten, sagt Scarborough, "bringt mich um". Vier Stunden, sagt er, "sind für mich physisch zehnmal so anstrengend wie drei Stunden, und ich weiß nicht, warum. Wir mussten unseren Lebensstil radikal ändern"."Um 6:00 Uhr morgens an der Westküste auf Sendung zu sein, hat uns eine völlig neue Tür zu einem neuen Publikum geöffnet", sagt Geist dem US-Fachblatt „Variety“. Die Moderatoren glauben, dass es in der Post-Trump-Ära auch Platz für andere Themen als Politik gibt. Einige der besten Momente der Sendung, da sind sich die drei einig, sind die Besuche von Schauspielern und Regisseuren wie Tom Hanks und Ron Howard oder die Diskussionen über ausgefallene Trends. "Die Leute denken, dass diese Dinge kalkuliert sind", sagt Scarborough, aber die Sendung richtet sich nach dem, was die Moderatoren in ihrem Bauch spüren und wonach sich die Zuschauer sehnen. "Wir können über die Veränderungen in Washington berichten", sagt er, und gleichzeitig den Zuschauern zeigen, was die besten Broadway-Shows sind.