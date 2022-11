«Winx Club»-Schöpfer plant Spielfilm

US-Fernsehen

Der Schöpfer der Fernsehserie plant nun, die Serie als Kinoprojekt fortzuführen.

Iginio Straffi, Schöpfer der magischen «Winx Club»-Fernsehserie und Gründer der Produktionsfirma Rainbow S.p.A., war ein wenig überrascht, dass Netflix die Live-Action-Serie «Fate: The Winx Saga» nach zwei Staffeln abgesetzt hat. Aber er sieht es auch als Chance. "Ich muss mir noch anhören, was Netflix offiziell zu sagen hat", sagte Straffi in einem Interview mit „Variety“, nachdem er von Showrunner Brian Young erfahren hatte, dass die Serie abgesetzt wurde. "Ich werde mit Netflix sprechen, um zu verstehen, was passiert ist."Die Absage der «Winx Saga» bedeutet, dass Straffi, der die sechs trendigen Feen erschaffen hat, die zu einer globalen Marke geworden sind, nun vertraglich die Möglichkeit hat, einen seit langem geplanten «Winx»-Film mit einem Budget von über 100 Millionen Dollar zu realisieren. Es ist "wahrscheinlich das wichtigste Projekt in meiner gesamten Karriere", sagte er."Wir begannen mit der Fernsehserie, die ein überschaubares Budget hatte und etwas einfacher zu finanzieren war. Netflix hat daran geglaubt und ich denke, sie haben eine gute Rendite erzielt", sagte er.