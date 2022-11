«The Accomplice»: Lily Collins bekommt die Hauptrolle

US-Fernsehen

Die Schauspielerin ist vielen Menschen durch die Serie «Emily in Paris» bekannt.

Lily Collins wird die Hauptrolle in einer Serienadaption des Lisa-Lutz-Romansübernehmen, die sich derzeit bei Amazon in Entwicklung befindet. Laut der offiziellen Pressemitteilung erzählt die Serie "die Geschichte von Luna Grey und Owen Mann, beste Freunde im College, die durch einen ungeklärten Todesfall in ihrem sozialen Umfeld für immer aneinander gebunden sind und deren Leben Jahre später erneut erschüttert wird, als Owens Frau brutal ermordet wird. «The Accomplice» untersucht „die Macht der gemeinsamen Geschichte, was es kostet, sie zu bewahren, und was passiert, wenn man anfängt, sich zu fragen, wie gut man die einzige Person kennt, die einen wirklich kennt".Olivia Milch («Ocean's Eight») adaptiert das Buch für die Leinwand und wird auch die Produktion übernehmen. Collins wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Dylan Clark und Brian Williams von Dylan Clark Productions werden zusammen mit Charlie McDowell und Alex Orlovsky ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Collins und McDowell sind verheiratet und haben zuvor mit Orlovsky an dem Film «Windfall» zusammengearbeitet. Amazon Studios wird den Film produzieren.Collins spielt derzeit die Hauptrolle in der beliebten Netflix-Serie «Emily in Paris», für die sie als Produzentin eine Emmy-Nominierung für die beste Comedy-Serie erhielt. Zuvor spielte sie an der Seite von Dominic West und David Oyelowo in der 2018 erschienenen TV-Adaption von «Les Misérables»