«I, Robot»-Produzent dreht Doku über Autounfälle

Kino-News

Michel Shane hat sich dazu entschlossen, die Unfälle auf dem Pacific Coast Highway anzuschauen.

Der Produzent Michel Shane hat sein neuestes Projekt mit dem Titelvorgestellt, eine Dokumentation über die häufigen Todesfälle auf dem Pacific Coast Highway (PCH). Der Dokumentarfilm wurde durch den Mord an Shanes 13-jähriger Tochter Emily im Jahr 2010 inspiriert, die von einem selbstmordgefährdeten Autofahrer niedergemäht wurde, als sie auf dem Heimweg von einer Freundin den PCH entlangging.In dem Dokumentarfilm zeigt Shane, dessen EP-Credits «I, Robot» und «Catch Me if You Can» umfassen, wie die 21 Meilen lange Straße, die an der glitzernden Küste Kaliforniens entlangführt, "eine der tödlichsten Asphaltstrecken der Welt" ist. Der Film erforscht die Geschichte von Malibu und dem PCH und geht der Frage nach, warum immer wieder strengere Vorschriften vorgeschlagen, aber nie umgesetzt wurden.Shane erklärte: "«21 Miles in Malibu» handelt von viel mehr als dem Pacific Coast Highway. Er beleuchtet den Gegensatz zwischen einem der berühmtesten Orte der Welt und einem der tödlichsten. Nachdem ich Michel Shanes Geschichte über seine Tochter Emily gehört hatte, war ich gezwungen, den Film zu drehen. Wir haben alle schon Geschichten über Gewalt und Tragödien im Straßenverkehr gehört, aber es fühlt sich nicht real an, bis es einem selbst oder jemandem, den man kennt, passiert."