Die Fußball-WM im Audio-Check

Quotenmeter.FM

Am Sonntag beginnt die 22. Fußball-Weltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar.

Im Zweiten Deutschen Fernsehen wird am Sonntag, den 20. November, die 22. FIFA-Fußballweltmeisterschaft eröffnet. Die Nationalspieler haben das Land bereits verlassen, um im Wüstenstaat Katar die Deutschen zu begeistern. Doch so richtig kam hierzulande noch keine Fußballstimmung auf, denn das Gastgeberland „glänzte“ mit Zensur und Homosexuellen-Feindlichkeit.Dennoch stehen bis Mitte Dezember 2022 insgesamt 64 Partien an. Für das ZDF stehen Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein im Sendezentrum in Mainz. Das Erste schickt Alexander Bommes und Julia Scharf ins Rennen, vor Ort sind Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger. Das Finale wird in jedem Fall von Tom Bartels kommentiert.Vorab diskutieren Veit-Luca Roth und Fabian Riedner unter anderem über die Fernseheinschaltquoten. Werden die Vormittagspartien schwächere Reichweiten haben, weil im Winter weniger Menschen Urlaub haben? Könnte es im Umkehrschluss sein, dass das Fehlen von Urlaub, Biergärten und Public-Viewings aber auch zu einem neuen Rekord an Zuschauerzahlen führt?