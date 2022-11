Marc Maron bekommt HBO-Special

US-Fernsehen

Der Comedian darf im Jahr 2023 bei HBO auftreten. Bereits in wenigen Wochen wird die Show produziert.

HBO hat ein neues Stand-Up-Comedy-Special mit Marc Maron angekündigt, das 2023 Premiere haben soll. Das Special mit völlig neuem Material wird am Donnerstag, den 8. Dezember, vor einem Live-Publikum in der Town Hall in New York City aufgezeichnet. Sein richtungsweisender Podcast "WTF with Marc Maron", der 2009 gestartet wurde und jährlich 55 Millionen Hörer erreicht, hat sich zu einem Phänomen in der Podcast-Szene entwickelt. Im Laufe der Jahre hat Maron kulturelle Ikonen wie den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, Keith Richards, Kate Winslet und Robin Williams interviewt.Nina Rosenstein, Executive Vice President, HBO Programming, sagt: "Wir sind seit Langem Fans von allem, was Marc macht, von seinem kultigen Podcast bis zu seinem furchtlosen Stand-up. Sein neues Special ist zutiefst persönlich und unheimlich lustig. Diese längst überfällige Zusammenarbeit ist etwas ganz Besonderes für uns.""Ich wollte schon mein ganzes Leben lang ein HBO-Special machen. Buchstäblich mein ganzes Leben lang. Nicht seit ich angefangen habe, Comedy zu machen, sondern seit ich als Kind angefangen habe, Comedy zu sehen. Dort ist die echte Comedy passiert. Immer. Ich fühle mich geehrt, mit ihnen zu arbeiten. Es waren ein paar harte Jahre, und die Stunde, an der ich gearbeitet habe, ist sehr provokativ und persönlich. Ich vertraue darauf, dass HBO es richtig präsentiert, weil sie den Mut haben, als Sender einen eigenen Standpunkt zu vertreten. UND sie verstehen den tiefgründigen Humor“, so Marc Maron.