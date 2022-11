«The Way Home» debütiert Mitte Januar

US-Fernsehen

Der Fernsehsender Hallmark Channel hat eine Serie mit Andie MacDowell im Programm.

«The Way Home», die neue Primetime-Serie des Hallmark Channel, wird am Sonntag, den 15. Januar, um 21.00 Uhr Premiere haben, wie der Sender bekannt gab. Andie MacDowell («Maid»), Chyler Leigh («Supergirl», «Grey's Anatomy»), Evan Williams («Blonde», «Versailles») und Sadie Laflamme-Snow («The Apprentice») spielen die Hauptrollen in dem generationenübergreifenden Familiendrama. Alex Hook, Al Mukadam, Jefferson Brown, David Webster und Siddarth Sharma spielen ebenfalls mit."«The Way Home» ist ein leidenschaftliches Projekt und ich bin überglücklich, dass diese besondere Serie hier bei Hallmark zum Leben erweckt wird, und das auf so wunderbare Weise", sagte Lisa Hamilton Daly, Executive Vice President, Programming, Hallmark Media. "Wir wissen, dass die fesselnde, zu Herzen gehende Reise der Landry-Frauen und die Serie die Zuschauer in ihren Bann ziehen und mit Sicherheit ein neuer Fan-Favorit werden wird", sagte Laurie Ferneau, Senior Vice President, Development, Hallmark Media.Das Format ist ein Familiendrama, das das Leben von drei Generationen von Frauen verfolgt – Kat Landry (Leigh), ihre 15-jährige Tochter Alice (Laflamme-Snow) und Kats Mutter Del (MacDowell), die alle stark, eigenwillig und unabhängig sind. Mehr als 20 Jahre zuvor hatten lebensverändernde Ereignisse Kat dazu veranlasst, aus ihrer kleinen kanadischen Farmstadt Port Haven wegzuziehen, und sie hat sich bis heute von Del entfremdet. Alice hat ihre Großmutter nie kennengelernt und kennt die Gründe für die Zerrissenheit ihrer Familie nicht. Als Kats Ehe in die Brüche geht und sie gerade ihren Job verloren hat, beschließt sie, nach Hause zurückzukehren, nachdem sie einen unerwarteten Brief von Del erhalten hat, in dem er sie auffordert, zurückzukommen. Obwohl Alice nicht allzu begeistert ist, kommen Kat und ihre Tochter auf der Farm ihrer Familie an, obwohl das Wiedersehen nicht so ist, wie Kat es sich vorgestellt hat. Während die drei Generationen von Frauen langsam daran arbeiten, als Familie wieder Fuß zu fassen, begeben sie sich auf eine aufschlussreiche – und überraschende – Reise, die sich niemand von ihnen hätte vorstellen können, während sie lernen, zueinander zurückzufinden.