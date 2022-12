Henssler legt sich mit dem Krümelmonster an

TV-News

«Krümelmonsters Foodie Truck» startet für Abonnenten von RTL+ bereits am 22. Januar.

Sesame Workshop, Super RTL und RTL+ haben 13 Episoden vonentwickelt, die zusammen mit Sternekoch Steffen Henssler aufgezeichnet wurden. Neben Fernsehkoch Henssler führen das legendäre Krümelmonster sowie Gonger, eine Puppe, die erstmals im deutschen Fernsehen auftritt, durch die Sendung.Ab Sonntag, 22. Januar stehen alle 13 Folgen der Serie auf RTL+ zum Abruf bereit. SUPER RTL nimmt die Kochshow ab Sonntag, 05. Februar ins Programm und zeigt ab der Folgewoche immer samstags und sonntags um 8 Uhr eine neue Episode. Mit großer Leidenschaft werden leckere Gerichte gekocht, gebacken und gebrutzelt. Verstärkung am Herd erhält das «Foodie Truck»-Trio in jeder Folge durch einen prominenten Gast. So begrüßen Krümelmonster, Gonger und Steffen unter anderem Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp, Moderatorin Laura Wontorra, die Band «Deine Freunde» sowie Ernie und Bert.Sesame Workshop ist die gemeinnützige Bildungsorganisation, die eine bahnbrechende Sendung für das Kinderfernsehen erfand: «Sesame Street». Die neue Kochshow wurde unter der Federführung von Sesame Workshop gemeinsam mit RTL+ und SUPER RTL von der MoveMe GmbH exklusiv für den deutschen Markt produziert.