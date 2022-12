Sat.1 Gold holt «Bezaubernde Jeannie» aus dem Archiv

TV-News

Die ehemalige NBC-Serie wird künftig im Vormittagsprogramm ausgestrahlt.

Nach rund neun Monaten Sendepause können sich die Fernsehzuschauer wieder auffreuen. Sat.1 Gold hat die letzte Folge am 20. Mai 2022 um 13.25 Uhr ausgestrahlt. Am Dienstag, den 17. Januar, kehrt die Serie um 12.00 Uhr mit einer Doppelfolge zurück. Die Serie löst somit «Ein Engel auf Erden» ab, das bislang in Doppelfolgen ausgestrahlt wurde.Um 13.10 Uhr läuft dann auch noch einmal. Die Serie mit Tony Danza als Tony Micelli war in den 80er Jahren ein sehr großer Hit. Die Verantwortlichen von Sat.1 teilten mit, dass man alle Episoden ausstrahlen wolle. Durch den Genrewechsel am Mittag wird sich auch das Tagesprogramm leicht verschieben.Das Programm beginnt dann ab Mittwoch, den 18. Januar, um 09.50 Uhr mit «K11 – Kommissare im Einsatz». Eine halbe Stunde später folgt schließlich «Unsere kleine Farm». Schon am Donnerstag startet die Ermittler-Serie wieder um 09.35 Uhr, ehe das Tagesprogramm am Freitag um 09.25 Uhr beginnt. Aus diesem Grund variieren die Startzeiten sämtlicher Serien um 20 Minuten.