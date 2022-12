Zweite «Black Cover»-Staffel startet

TV-News

Die Anime-Serie ersetzt künftig die zahlreichen neuen Geschichten von «Detektiv Conan».

In den vergangenen Monaten strahlte ProSieben Maxx viele neue Abenteuer der Anime-Serie «Detektiv Conan». Doch am Montag, den 9. Januar 2023, wird die vorerst neue Folge ausgestrahlt. Einen Tag später setzt das Unternehmen aus Unterföhring auf die zweite Staffel von, die gleich 51 Episoden vorweisen kann.Darum geht es in der zweiten Staffel: Die Mitglieder des Schwarzen Stiers werden zur Siedlung Kiten geschickt, die von einem anderen Königreich attackiert wird. Dort müssen sie den Magiern der Goldenen Morgendämmerung beistehen, die bereits eine Schlacht gegen die Angreifer schlagen. Asta hat dabei mit seinen verletzten Armen zu kämpfen, während Yuno sich den feindlichen Anführern stellt.«Black Cover» ist eine Mangaserie, die zwischen 2017 und 2021 von Studio Pierrot auch als Anime-Serie umgesetzt wurde. Die Premiere fand am 3. Oktober 2017 bei TV Tokyo statt, ProSieben Maxx folgte erst zweieinhalb Jahre später. Insgesamt wurden vier Staffeln mit 170 Episoden produziert. Die Zuschauer des Senders können sich also noch über zahlreiche neue Geschichten freuen.