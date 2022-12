«Die Hitwisser» zeigen sich gegenüber den vorherigen Malen etwas gestärkt

Quotennews

Die VOX-Show hatte zuletzt große Schwierigkeiten, sich zur Primetime zu behaupten.



VOX versuchte sein Glück zur Primetime ein weiteres Mal mit der Show.Vier prominente Rateteams müssen hier Fragen rund um die größten Stars und Hits der Geschichte lösen. Gestern stellten sich dieser Aufgabe Lukas Podolski und Sophia Thomalla, Amira Pocher und Massimo Sinato, Simone Thomalla und Sven Martinek sowie Ruth Moschner und Aminata Belli.Zuletzt hatte das Format deutlich geschwächelt und hatte mit der letzten Ausgabe Ende Juni lediglich 0,46 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt. Dies spiegelte sich in einem niedrigen Marktanteil von 2,3 Prozent wider. Die 0,18 Millionen Umworbenen waren zudem auf maue 4,1 Prozent zurückgefallen. Etwas aufwärts ging es gestern mit 0,69 Millionen Zuschauer, die für ausbaufähige 3,0 Prozent Marktanteil sorgten. Bei den 0,32 Millionen Werberelevanten wurden zumindest passable 6,1 Prozent gemessen.Kabel Eins setzte zur Primetime aufund punktete damit deutlich besser. 1,03 Millionen Interessenten sicherten sich eine hohe Quote von 3,8 Prozent. Die 0,42 Millionen Jüngeren kamen sogar auf einen starken Marktanteil von 7,0 Prozent.folgte mit 0,51 Millionen Fernsehenden, was noch für solide 3,0 Prozent Marktanteil reichte. Die 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei einem guten Resultat von 4,8 Prozent.