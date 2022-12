«Formel E» startet in der Primetime

TV-News

Im Vorfeld strahlt ProSieben einen weiteren Marvel-Spielfilm aus.

Am 14. Januar beginnt der Samstag-Blockbuster bei ProSieben schon deutlich früher. Die Fernsehstation terminierte nämlich «X-Men: Dark Phoenix» ► zwischen 18.20 und 20.30 Uhr ein. In dem actiongeladenen siebten Teil der «X-Men»-Reihe von Simon Kinberg stehen Sophie Turner, James McAvox und Jennifer Lawrence vor der Kamera.Ab 20.30 Uhr meldet sich Matthias Killing aus Mexiko-Stadt, denn die Formel E startet in eine neue Season. In diesem Jahr gehen 22 Fahrer an den Start, kommentiert wird das erste Rennen von Edgar Mielke. Als Experte steht Daniel Abt an der Seitenlinie. Im 2022 wurde das Rennen am 12. Februar gefahren und sicherte sich ab 22.25 Uhr 0,57 Millionen Fernsehzuschauer.Während ProSieben mit Football in die Nacht startet, überträgt der Schwestersender Wrestling. Ein Qualifying ist unterdessen nicht geplant. Auch im Jahr 2023 macht die Formel E halt in Deutschland: Am 22. und 23. April werden die Rennen auf einem Flugplatzkurs gefahren.