«Top Gun: Maverick» räumte bei Paramount+ ab

Dennoch wollte der Mutterkonzern keine endgültigen Zahlen veröffentlichen.

Paramount+ gab bekannt, dassan seinem Eröffnungswochenende der weltweit meistgesehene Film war. Vom 22. bis 25. Dezember brach «Top Gun: Maverick» brach auch im USA-Rekorde und wurde zur meistgesehenen Filmpremiere des Streamingdienstes, der den bisherigen Rekordhalter «Sonic the Hedgehog 2» um 60 Prozent übertraf. Die von Tom Cruise geleitete Fortsetzung steigerte auch die Zuschauerzahlen des Originalfilms von 1986 um fast 400 Prozent und die der «Mission Impossible»-Franchise um über 140 Prozent auf Paramount+.Während «Maverick» keine große Konkurrenz hatte, hat Paramount+ kürzlich eine Reihe von Filmen in seine Streaming-Bibliothek aufgenommen, darunter den Horror-Hit «Smile» und die Liebeskomödie «The Lost City» mit Sandra Bullock und Channing Tatum in den Hauptrollen. Außerdem bietet der Streamer 50 Prozent Rabatt auf seine Jahresabonnements. Das zeitlich begrenzte Angebot gilt bis zum 2. Januar."Der durchschlagende Erfolg dieses Films im Kino, in der digitalen Welt und jetzt auch beim Streaming ist ein unbestreitbarer Beweis für die Stärke von Paramounts Multiplattform-Veröffentlichungsstrategie", sagte Brian Robbins, Präsident und CEO von Paramount Pictures und Chief Content Officer, Filme und Kinder & Familie, Paramount+. "Mit all unseren 2022 Titeln und nun auch mit «Top Gun: Maverick» hat unser Studio den Wert des variablen Fensters erschlossen, das Streaming bietet, um den Gesamterfolg eines Films zu steigern."