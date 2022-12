Bill Cosby plant eine Comedy-Tournee im Jahr 2023

Vermischtes

Der umstrittene Komiker, der Frauen sexuell gefügig machte, will auf den Bühnen stehen.

Bill Cosby will im Jahr 2023 wieder auf Tournee gehen. Das sagte der umstrittene Komiker in einem überraschenden Radiointerview am 28. Dezember beimit Moderator Scott Spears. Auf die Frage, ob 2023 das Jahr sei, in dem er endlich wieder auf Tournee gehen könne, antwortete Cosby mit "Ja".Der heute 85-jährige Cosby wurde im April 2018 in Pennsylvania wegen sexueller Nötigung verurteilt. Er wurde 2021 nach fast drei Jahren Haft entlassen, nachdem die Verurteilung vom Obersten Gerichtshof des Bundesstaates aufgehoben worden war. "Wenn ich da rauskomme, habe ich das Gefühl, dass ich in der Lage sein werde, aufzutreten und der Bill Cosby zu sein, für den mich mein Publikum hält", sagte Cosby zu Spears.Auf die Frage von Spears, ob 2023 ein Tourneejahr sein könnte, antwortete Cosby: "Ja, weil es so viel Spaß macht, die Geschichten zu erzählen, die ich mache. Vor Jahren, vielleicht vor 10 Jahren, habe ich festgestellt, dass es besser ist, es zu sagen, nachdem ich es geschrieben habe."