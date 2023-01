«The Aliens» landet wieder

TV-News

Am selben Abend bringt ProSieben Fun auch «neXt» zurück ins Fernsehen.

Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun , dessen Inhalte auch bei Joyn gestreamt werden können, setzt ab Donnerstag, den 19. Januar, um 21.15 Uhr auf die 50-minütige Comedyserie. Die sechs umfassende Serie ist mit Michael Socha, Jim Howick, Michaela Coel, Trystan Gravelle und Chetna Pandya besetzt und wurde im Jahr 2016 produziert.Der Fernsehsender E4 ließ die Episoden von Clerkenwell Films herstellen, ZDFneo hat die Serie im Oktober 2016 ausgestrahlt. Davon handelt die Serie: In den 70er Jahren stürzt ein Raumschiff auf die Erde, und die Weltbevölkerung muss sich plötzlich mit den in ihrer Mitte gestrandeten Außerirdischen auseinandersetzen. Diese sehen zwar menschlich aus, werden in der Gesellschaft allerdings kaum akzeptiert. Vier Jahrzehnte später arbeitet Lewis Garvey als Grenzschützer am Rande eines Alien-Ghettos und hindert die "Morks" daran, sich frei in England zu bewegen. Nach einer schockierenden Entdeckung ändert sich für ihn jedoch alles.Bereits um 20.15 Uhr startet die Serieausgestrahlt. Die sechsteilige Komödie aus Großbritannien handelt von einer jungen Abiturientin namens Rani, die bei einem Ladendiebstahl erwischt wird. Zusammen mit sechs anderen Kleinkriminellen muss sie also gemeinnützige Arbeit leisten. Die Koproduktion von Amazon Prime Video und BBC One erreichte um die drei Millionen Fernsehzuschauer. Um 22.45 Uhr wird die Serie «neXt» wiederholt.