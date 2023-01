Podstars

Wer schon immer mehr darüber wissen wollte, wie mit Immobilien, Grundstücken und dem Geld der Anleger jongliert wird, ist beim rbb-Kultur-Podcast Immobilienpoker genau richtig.

Der rbb-Kultur-Podcast verspricht knackige, spannende und dennoch leicht verständliche Berichterstattung zum Thema Häuser. «Immobilienpoker» kann kostenlos in der ARD Audiothek angehört werden. Der Podcast besteht aus fünf Teilen und hat eine Gesamtlänge von 85 Minuten. Aufgrund der Aufteilung in fünf Folgen kann der Podcast bequem immer genau dann gehört werden, wenn zwischendurch etwas Zeit ist. Hauptsächlich beziehen sich die umfangreichen Recherchen, die leicht verständlich dargestellt werden, auf die Adler-Gruppe, einem Konzern, den viele bereits aus den Schlagzeilen kennen.Seit Jahren recherchiert der Journalist Christoph Twickel über das Thema Immobilienpoker. Er fragt sich, warum Wohnungen so teuer sind, so wenig Wohnungen gebaut werden und warum die Wohnungen, die gebaut werden sollen, nicht fertig werden. In seinem Podcast klärt er im Detail auf, was auf dem Immobilienmarkt passiert. Es wird dargestellt, wie die Konzerne agieren, um Wohnungen möglichst teuer vermieten oder verkaufen zu können. Die kriminellen Machenschaften, die von den jeweiligen Konzernen angewendet werden, können Anleger kaum durchschauen. Es kommt zu einem Anlegerbetrug, der viele Menschen schädigt.Der aufklärende Podcast ist für "Jedermann" interessant. Jeder Mensch muss irgendwo wohnen. Möglichst schön und komfortabel, aber nicht zu teuer. Es ist daher für alle interessant, welche Tricks die Konzerne anwenden, um möglichst hohe Renditen erwirtschaften zu können. Sie schädigen mit ihren skrupellosen Betrügereien eine Vielzahl von Menschen, wie Wohnungssuchende, Anleger, Handwerker, Immobilienbesitzer, die Grundstücke oder Immobilien verkaufen möchten, und Anwohner der Grundstücke, die bebaut werden sollen. Um verstehen zu können, wie Bluff, Betrug und Poker im Immobilienbereich funktionieren, sind die umfassenden Recherchen von Christoph Twickel sehr hilfreich.Ein Podcast wie «Immobilienpoker», der so unterhaltsam und spannend gestaltet ist, bringt ein Thema nahe, das sich von Laien als Buch nur schwer lesen lässt. Christoph Twickel hat als Journalist ganze Arbeit geleistet. Er erzählt nicht nur fachkundig und unterhaltsam über seine Recherchen. Er lässt auch Betroffene und Beteiligte, zu Wort kommen. Dazu gehören Unternehmen, die mit der Adler-Gruppe zusammenarbeiten wollten, Anwohner, die auf brach liegende Grundstücke schauen und viele andere Beteiligten, die über ihre persönlichen Erfahrungen beim Immobilienpoker der Adler-Gruppe berichten. Die interessante und spannende Darstellung von dem Podcast macht es möglich, die 81 Minuten schneller durchzuhören, als anfangs vermutet.