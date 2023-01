SmarterEveryDay  Ein Ingenieur geht wissenschaftlichen Fragen auf die Spur

YouTuber

Über zehn Millionen Menschen verfolgen regelmäßig die Videos von Destin Sandlin, der lehrreiche Einblicke in die Welt der Wissenschaft bietet.

Destin Sandlins Ziel ist es die Welt mithilfe der Wissenschaft zu erkunden. Dies setzt er mit seinem YouTube-Kanal „SmarterEveryDay“ in die Tat um, was auch bei seinen Zuschauern zu Begeisterung führt. Insgesamt haben inzwischen 10,8 Millionen Menschen seinen Kanal abonniert, um ihm bei dieser Reise zu begleiten.Destin Wilson Sandlin wurde am 17. September 1981 in Huntsville in Alabama geboren. Sein Großvater vermittelte ihm das Interesse und seine Begeisterung für die Wissenschaft. An der Universität von Alabama absolvierte er schließlich seinen Bachelor of Science in Maschinenbau und wurde dort von der Universität für seine besonderen Leistungen ausgezeichnet. An derselben Universität schloss er schließlich noch einen Master of Science in Luft- und Raumfahrttechnik an. Bis 2018 arbeitete er Vollzeit als Ingenieur für Flugteste von Raketen bei Redstone Arsenal. Momentan ist er ein PhD-Student an der Universität Alabamas und arbeitet an seinem Doktortitel im Bereich Maschinenbau. Noch immer wohnt er gemeinsam mit seiner Frau Tara, zwei Söhnen und zwei Töchtern in Huntsville.Neben seinem Beruf als Ingenieur ist sein Kanal auf YouTube definitiv zu seinem zweiten Job geworden. Bereits im Jahr 2007 lud er seine ersten Videos mit einem Bildungsanspruch auf YouTube hoch. Auf dem Kanal „SmarterEveryDay“ erschien das erste Video, in welchem er zeigt, wie man mit Raketen ein Lagerfeuer anzündet, bereits am 6. Januar 2007. Zu Beginn nahm er seine Zuschauer hier auch auf Reisen mit, wie etwa nach Peru. Zu seiner heutigen Form fand der Kanal dann am 24. April 2011, als er die Wissens-Reihe mit dem Titel „Smarter Every Day“ startete. Heute ist dieses Wissensformat der alleinige Inhalt des Kanals. Als Host und Erzähler der Show erzählt Sandlin von wissenschaftlichen Entdeckungen und Experimenten, oft im Bereich des Weltraums.Das gefragteste Video des Kanals zählt heute mehr als 85 Millionen Aufrufe und zeigt den Prozess des Tätowierens aus nächster Nähe. Er hat sich auch schon die Frage gestellt, wie stark man einen Golfball schlagen kann, wie Motoren funktionieren oder wie Raketen gebaut werden, wobei er in dem Video durch eine Fabrik führt, um seinen Zuschauern alles zu erklären. Der Webvideoproduzent nahm seine Fans zudem mit in verschiedene U-Boote, stellte diese vor, zeigte wie man damit im arktischen Ozean an die Oberfläche gelangt, oder backte dort unten Pizza. Momentan erscheint auf dem Kanal ein- bis zweimal pro Monat ein neues Video.Anfang 2016 wurde Sandlin zudem als einer von nur drei YouTubern dafür ausgewählt, den damaligen US-Präsidenten Barack Obama persönlich zu interviewen. Zusätzliche Videos erscheinen auf dem Zweitkanal „SmarterEveryDay 2“, wo der YouTuber Einblicke hinter die Kulissen der Hauptvideos bietet. Dieser Kanal besteht seit 2012 und ist heute von 604.000 Menschen abonniert.Am 28. April kam noch der Kanal „The Sound Traveler“ hinzu, wo GoPro-Aufnahmen von verschiedenen Orten der Welt veröffentlicht werden, die mit einer binauralen Tonspur unterlegt sind. Binaurale Tore sind Töne, die wir nicht in unseren Ohren wahrnehmen, sondern direkt im Gehirn entstehen, wenn links und rechts unterschiedlich Töne in unser Ohr gelangen. Für den Effekt müssen die Videos also mit Kopfhörern angehört werden. So kann man sich Videos ansehen und -hören, wo er einen schneebedeckten Berg runterrutscht, bei Regen durch München läuft oder Pyramiden in Ägypten betritt. 2017 kam schließlich noch der Podcast „No Dumb Questions“ gemeinsam mit seinem Freund Matt Whitman hinzu. Hier stehen verschiedene Themen im Fokus, häufig aus Kultur und Gesellschaft.