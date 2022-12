Roku ist der Börsenverlierer des Jahres

Wirtschaft

Das Streaming-Unternehmen hat über 80 Prozent seines Wertes verloren.

Die Aktien sind in diesem Jahr gefallen – doch nicht überall fiel der Kurs so dramatisch aus. Die Disney-Aktie eröffnete das Jahr am 3. Januar mit 156,76 $ pro Aktie und schloss am 28. Dezember mit 84,17 $, was einem Rückgang von 46 % entspricht - ein atemberaubender Einbruch. Dabei steht der Micky-Maus-Konzern eigentlich blendend da. Obwohl Disney+ Geld verbrennt, sind die Parks gefüllt.Die Aktien von Warner Bros. Discovery haben in diesem Jahr eine ganz schöne Reise hinter sich. Zu Beginn startete die neu gegründete Warner Bros. Discovery-Aktie an ihren ersten Handelstag am 11. April bei 24,78 $ (nach einem Eröffnungskurs von 24,08 $), aber der Kurs lag seit 20. April jenseits der 20 US-Dollar. In diesem Jahr sind die Aktien von WB Discovery um 63 % gefallen.Fox Corp. rutschte von 35,13 $ auf 28,15 $ ab (-20 %). Amazon ist von 170,4 $ auf 81,82 $ gefallen (-52 %). Und Apple fiel von 182,01 $ auf 126,04 $ (-31 %). Eine der wenigen Aktien, die im Vergleich zum Jahresanfang 2022 gestiegen ist, ist die des Fernsehsenderriesen Nexstar (von 153,41 $ auf 173,33 $ oder +13 %), der das Jahr damit verbracht hat, seine Strategie mit der jüngsten Übernahme des CW Network anzupassen. Roku sank innerhalb eines Jahres von 230,63 auf 38,80 US-Dollar und gehört zu den Verlierern des Jahres. Paramount steht mit 16,11 US-Dollar (-50%) überraschend schlecht da.