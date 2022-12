Frank Rosin soll in zwei Stunden das Unmögliche wahr machen

TV-News

Der Auftakt der neuen Staffel soll ein wenig anders aussehen. Doch so wirklich neu ist das Konzept nicht.

Am Donnerstag, den 19. Januar 2023, startet Kabel Eins wieder mitdurch. Normalerweise besucht der Koch aus Dorsten Unternehmen, die vor dem Kollaps stehen, weil die Ausgaben die Einnahmen deutlich übersteigen. Doch bei der Premiere der neuen Staffel steht gleich ein ganzes Dorf im Mittelpunkt.Zwar verrät Kabel Eins nicht, um welches Ort es sich handelt, allerdings muss der Gastronomie-Profi für die letzte Dorfgaststätte einen neuen Pächter finden. «Rosins Restaurants Spezial: „Unser Landgasthaus“» ist allerdings nicht ganz so revolutionär. Bereits am 2. Juni 2022 lief die Sendung, in der er den ehemaligen Imbiss seiner eigenen Mutter an einen neuen Betreiber vermittelte. Die Sendung hatte 0,80 Millionen Fernsehzuschauer. Im Herbst 2022 strahlte Kabel Eins insgesamt vier neue Folgen von «Rosins Restaurants» mit gutem Erfolg aus.Zwischen 22.30 und 23.20 Uhr ist wieder daszu sehen. Weiterhin steht Madita van Hülsen vor der Kamera, ehe im Anschluss die Sonntags-Wiederholung von «Willkommen bei den Reimanns» ansteht. Die Episode wurde allerdings schon um 13.00 Uhr und nicht um 20.15 Uhr ausgestrahlt.