«Avatar 2» spielt 950 Millionen US-Dollar ein

Einspielergebnisse

Der Spielfilm von 20th Century ist auf dem besten Weg, die Milliarden-Grenze zu knacken.

Nach dem großen Erfolg an Weihnachten hatmit 955,1 Millionen Dollar weltweitem Kartenverkauf einen weiteren wichtigen Meilenstein an den Kinokassen erreicht. Am Montag spielte James Camerons lange verzögerte Fortsetzung im Inland 31,5 Millionen Dollar und international 52,2 Millionen Dollar ein, womit sich die Gesamtsumme auf 293 Millionen Dollar in Nordamerika und 661 Millionen Dollar in Übersee erhöhte.In nur zwei Wochen hat «The Way of Water» bereits das weltweite Einspielergebnis von «Black Panther: Wakanda Forever» (800 Millionen Dollar), «The Batman» (770 Millionen Dollar), «Thor: Love and Thunder» (760 Millionen Dollar) und «Minions: The Rise of Gru» (939 Mio. $) übertroffen. Derzeit ist er zusammen mit «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (955,7 Mio. $ weltweit) der Film mit den dritthöchsten Einnahmen des Jahres.«Avatar 2» muss die Erwartungen mit überdurchschnittlichen Ticketverkäufen übertreffen, um den hohen Preis zu rechtfertigen. Cameron schätzte, dass der Film etwa 2 Milliarden Dollar einspielen muss, um die Gewinnschwelle zu erreichen, obwohl Analysten glauben, dass die Schwelle zur Rentabilität eher bei 1,5 Milliarden Dollar liegt.