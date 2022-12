Lacey Chabert verteidigt Hallmark

US-Fernsehen

Zuletzt wurde die Schauspielerin Candace Cameron Bure verurteilt.

«Mean Girls»Star Lacey Chabert hält dem Hallmark Channel die Treue, nachdem Candace Cameron Bure zum konkurrierenden Sender Great American Family gewechselt ist. Bure löste im November einen Feuersturm in den sozialen Medien aus, als sie "den Führungswechsel" bei Hallmark als Grund für ihren Ausstieg nannte und hinzufügte, dass Hallmark "ein völlig anderer Sender ist als zu Beginn meiner Tätigkeit". Hallmark hat seine Geschichten in den letzten Jahren diversifiziert, während Bure sagte, dass Great American Family "die traditionelle Ehe im Kern behalten wird"."Jede Veränderung, die ich gespürt habe, war eine Umarmung unserer kreativen Ideen", sagte Chabert auf die Frage nach Bures Kommentaren zu Hallmarks Veränderungen. "Und es ist meine Verantwortung gegenüber den Zuschauern, die weiterhin meine Filme sehen, dass ich das Beste gebe, was ich zu bieten habe. Das ist immer meine Mission. Ich werde nie aufgeben, was Hallmark für mich bedeutet, nämlich, dass sich alles um das Herz dreht. Ich glaube nicht, dass es Pläne gibt, das in nächster Zeit zu ändern.Auf die Frage, ob Bure und andere Stars Hallmark für Great American Family verlassen, antwortete Chabert: "Weißt du was, ich wünsche allen das Beste. Ich kann das wirklich nicht weiter kommentieren, außer dass ich mich um alle Beteiligten sorge. Ich gehöre zu Hallmark und arbeite für sie", fügte Chabert hinzu. "Es tut mir so leid, aber ich muss es dabei belassen.