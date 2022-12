Super Nintendo World als Themenpark

Vermischtes

Mitte Februar 2023 wird in den Universal Studios die neue Themenwelt eröffnet.

Das Pilzkönigreich hat endlich Los Angeles erreicht, denn die Universal Studios Hollywood bereiten sich darauf vor, Besucher in der Super Nintendo World zu begrüßen, die am 17. Februar eröffnet wird. Universal durch die Warp-Pipe geführt, um einen ersten Blick auf das Mario-Land zu werfen, das ein Restaurant, einen Souvenirladen, Figuren zum Kennenlernen, interaktive Spiele und eine besondere Fahrt bietet: "Mario Kart: Bowser's Challenge".Wenn die Parkbesucher in der Super Nintendo World ankommen, die sich neben dem «Transformers»-Fahrgeschäft befindet, betreten sie den Park durch eine riesige grüne Warp-Röhre, die in Peachs Schloss führt. Direkt vor den Schlosstüren befindet sich ein 360-Grad-Pilzkönigreich, das mit POW-Blöcken, Pokeys und Power-Ups ausgestattet ist. Es gibt Anspielungen auf die verschiedenen Biome, die in einem typischen "Mario"-Spiel vorkommen, sowie auf die farbenfrohen Schurken der Serie, von Thwomps bis zu Goombas. Es gibt auch kleine Details für begeisterte Nintendo-Spieler, wie z. B. "Super Mario Sunshine"-Musik, die in einem Sitzbereich unter riesigen Pilzen gespielt wird, oder einen ausgeprägten Yoshi-Animationsstil in der Warteschlange für "Bowser's Challenge".Durch den Kauf eines Power-Up-Bands können sich die Besucher mit der Universal Studios Hollywood-App synchronisieren und die im Park gesammelten Punkte verfolgen, die dann über Amiibo auf Nintendo-Spielkonsolen übertragen werden können. Punkte können durch das Spielen der Spiele, das Fahren von "Bowser's Challenge" und das Antippen des Power-Up Bandes auf verschiedenen, in der Nintendo World versteckten Markierungen gesammelt werden.