Stan Lee-Dokumentation kommt 2023

Zum 100. Geburtstag des Marvel-Schöpfers soll es eine ausführliche Dokumentation geben.

Marvel Entertainment hat am Mittwoch ein 25-sekündiges Video getwittert, das die Veröffentlichung einer Disney+-Dokumentation über Stan Lee im Jahr 2023 bestätigt. Die Ankündigung fällt mit dem 100. Geburtstag des verstorbenen Comic-Schöpfers zusammen. "100 Jahre Träume. 100 Jahre des Schaffens. 100 Jahre Stan Lee", schrieb Marvel Entertainment in einer Bildunterschrift, die den Teaser begleitete. "Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on @DisneyPlus."An der Seite von Schriftstellerkollegen wie Jack Kirby und Steve Ditko ist Lee vor allem für die Erschaffung beliebter Figuren wie Spider-Man, den Hulk, Iron Man, die X-Men und andere bekannt. Auch nachdem er sich in den 1990er Jahren von Marvel zurückgezogen hatte, blieb Lee dem Unternehmen durch Cameo-Auftritte und als ausführender Produzent von Marvel-Produktionen verbunden."Wir sind begeistert, Stan Lees 100. Geburtstag heute mit mehreren Initiativen zu feiern, die diese wahre kulturelle Ikone würdigen, angefangen mit der Schaffung eines Marktplatzes für seine Fans und der Erzählung seiner faszinierenden Geschichte in dem kommenden Film, der auf Disney+ Premiere hat", sagte Andy Heyward, Chairman & CEO von Genius Brands, in einer Erklärung."Vor 100 Jahren wurde Stan in New York City geboren. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sein Werk die Popkulturlandschaft verändert und Millionen von Menschen beeinflusst", heißt es in einem Post des offiziellen Stan Lee Twitter-Accounts, der von POW! Entertainment betrieben wird. "Auf der LA Comic Con hinterließen die Fans Nachrichten zu Stans hundertstem Geburtstag. Inspiration. Legende. Held. Dies sind einige der Worte, die immer wieder auftauchten. #StanLee100."