«LEGO Masters» endet mau

Quotennews

Im Anschluss musste einmal mehr die Marke «stern tv» herhalten. Das Special am späten Abend war überraschend stark nachgefragt.

Daniel Hartwich führte auch in diesem Dezember durch vier neue-Ausgaben, die den Beinamen „Winterchampion“ erhielten und sich um winterliche Motive drehten. In diesen Folgen traten die besten Kandidaten aus den vergangenen Staffeln an, um 20.000 Euro zu gewinnen. Der Sieger wurde Philipp und Ben, 1,20 Millionen Menschen haben die entscheidenden Momente am Donnerstag verfolgt.Die vierte Ausgabe, in der auch Rene Hoffmeister und Elisabeth Kahl-Backes als Experten fungieren, holte sich einen Marktanteil von schlechten 4,6 Prozent. Die vorerst letzte Ausgabe sicherte sich 0,55 Millionen junge Fernsehzuschauer, die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) verbuchte einen Marktanteil von 9,7 Prozent.Da «RTL Direkt» knapp zwei Wochen Winterpause macht, darfschon um 22.15 Uhr auf Sendung gehen. Dieses Mal produzierte die Redaktion „Die Bilder des Jahres 2022“. Neben dem Ukraine-Krieg hatte man auch das Partylied Leila zum Thema gemacht. Den bunten Mix verfolgten 1,40 Millionen Zuschauer, das führte zu guten acht Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,56 Millionen dabei, das sorgte für 12,9 Prozent. «Stern TV» belegte somit den fünften Platz am Donnerstag.