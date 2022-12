SR wiederholt «aktuellen bericht»-Ausgaben

TV-News

Am Freitag strahlt der Sender eine Dokumentation zum Thema aus.

Die Beiträge sind nicht neu, dafür die Form: Der Saarländische Rundfunk (SR) hat die Beiträge der ARD-Themenwoche „Wir gesucht“ neu zusammen geschnitten und strahlt diese am Freitag, den 30. Dezember, um 18.15 Uhr neu aus. Die bisherigen Reportagen liefen bereits innerhalb der Sendung «aktuellen bericht».Die Recherche beginnt im 350-Seelen-Ortsteil Oberesch von Rehlingen-Siersburg. Sie treffen eine junge Familie und erfahren, was sie motiviert hat, hierher zu ziehen. Eine umtriebige Dame erzählt ihnen, warum sie genau dieses Dorf seit ihrer Geburt nie verlassen hat. Welche Rolle der engagierte Ortsvorsteher für den Zusammenhalt des Dorfes spielt, erfahren sie auf einem seiner Spaziergänge durchs Dorf, die immer länger dauern als erwartet.Die Journalisten fragen sich, wie der gesellschaftlichen Spaltung entgegengewirkt wird und finden die Antwort in kreativen Ideen und ehrenamtlichen Initiativen. Sie treffen einen jungen Mann, der mittlerweile mehr Rehlinger als Syrer ist und erleben einen Tag an einer Schule, die den Zusammenhalt durch besondere Projekte stärkt.