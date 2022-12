Starke Werte für «Let's Dance - Die große Weihnachtsshow»

Quotennews

RTL holte am Abend vor Weihnachten «Let's Dance» mit der «Großen Weihnachtsshow» hervor. Die Zahlen der Tanz-Show gefallen.

RTL setzt nicht etwa auf klassischen Weihnachtsprogramm, sondern aufam Tag vor dem Fest. Mit Erfolg!sichert sich am gestrigen 23. Dezember mit 2,68 Millionen Zuschauern die beste Reichweite der privaten Primetime-Programme. Damit reichte es im Gesamten für festliche 11,2 Prozent Marktanteil, die klassische Zielgruppe belegte wiederum 12,0 Prozent bei 0,66 Millionen Umworbenen.Mit diesen exzellenten Zahlen konnte sich RTL am gestrigen TV-Tag nur noch selbst schlagen, denn nur ein privates Format war in Sachen Gesamtreichweite erfolgreicher. Um 19:00 Uhr schalteten gewohnt starke 3,08 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil lag hier bei noch besseren 15,4 Prozent. Das News-Format konnte in der Zielgruppe jedoch nicht konkurrieren, denn es schalteten lediglich 0,6 Millionen Werberelevante ein.Noch erfolgreicher als die Primetime und «RTL Aktuell» zeigte sich bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt war die Soap mit 2,22 Millionen Zuschauern schon gut, doch die 0,7 Millionen Umworbenen holten mit 15,1 Prozent Marktanteil den absoluten privaten Bestwert des Tages ab.