Sieger des Heiligabends: «Kevin  Allein zu Haus»

Das Interesse an dem Film, der schon fester Programmpunkt am Heiligabend zahlreicher Familien ist, steigerte sich in diesem Jahr noch weiter.



darf im Fernsehprogramm an Heiligabend natürlich nicht fehlen. Wie schon in den vergangenen Jahren übernahm Sat.1 die Ausstrahlung. Im Vorjahr hatten 2,42 Millionen Fernsehende zu herausragenden 12,9 Prozent Marktanteil geführt. Die 1,04 Millionen Jüngeren belegten ausgezeichnete 23,6 Prozent des Zielgruppenmarktes. Mit 2,67 Millionen Zuschauern musste sich das Programm in diesem Jahr gestern einzig hinter der «Tagesschau» einordnen. Hervorragende 14,5 Prozent Marktanteil waren das Resultat. Die 1,16 Millionen Umworbenen waren Marktführer in der Zielgruppe und sicherten sich überragende 18,5 Prozent Marktanteil. Es folgtevor 1,20 Millionen Interessenten und weiterhin starken 83 Prozent. Bei den 0,57 Millionen Werberelevanten kam eine Quote von 15,8 Prozent zustande.RTL zeigtevor 0,80 Millionen Filmfans, was einen mauen Marktanteil von 4,4 Prozent zur Folge hatte. Die 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten zumindest bei einer passablen Sehbeteiligung von 8,3 Prozent.erhöhte im Anschluss mit einem Publikum von 0,92 Millionen Menschen auf akzeptable 5,3 Prozent. Die 0,34 Millionen Jüngeren stagnierten bei 8,3 Prozent.ProSieben hatte den Superheldenfilmim Programm, den sich 0,48 Millionen Neugierige nicht entgehen lassen wollten. Damit kam man auf eine mäßige Quote von 2,6 Prozent. Die 0,25 Millionen Umworbenen lagen ebenfalls bei ausbaufähigen 6,1 Prozent. Es folgte der Actionfilmmit 0,33 Millionen Zusehenden und akzeptablen 2,7 Prozent Marktanteil. Die 0,16 Millionen Werberelevanten fielen auf maue 5,1 Prozent Marktanteil zurück.