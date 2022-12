«Wer wird Millionär?» punktet insgesamt, schwächelt aber in der Zielgruppe

Quotennews

Neben dem „Weihnachts-Zockerspecial“ hieß es bei RTL zuvor auch «Die Welpen feiern Weihnachten».



schob angesichts der Feiertage ein „Weihnachts-Zockerspecial“ ein. Wer alle Fragen richtig beantworten kann, dem locken somit zwei Millionen Euro. Allerdings darf bis zur 16.000-Euro-Frage kein Joker eingesetzt werden, denn sonst verfallen alle vier. Außerdem stürzt man auf 1000 Euro ab, sollte eine Frage falsch beantwortet werden.Insgesamt fanden sich für die Sonderausgabe 2,92 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein, was RTL einen starken Marktanteil von 12,2 Prozent bescherte. Damit verbesserte man sich gegenüber der letzten Ausgabe am 5. Dezember, welche 2,84 Millionen Interessenten überzeugt hatte. Allerdings hatte die Show gestern in der Zielgruppe etwas zu kämpfen. Mit 0,53 Millionen Jüngeren war das Publikum hier so klein wie zuletzt Mitte August. Somit kam der Sender nicht über einen passablen Marktanteil von 9,0 Prozent hinaus.Neben Günther Jauch hatte zuvor auch schon Martin Rütter eine Sonderschicht eingeschoben. Ab 19.05 Uhr hieß es. 1,44 Millionen Zuschauer wollten sich das Spezial nicht entgehen lassen, was sich in einem soliden Marktanteil von 7,0 Prozent widerspiegelte. Die 0,31 Millionen Umworbenen landeten zudem bei einer akzeptablen Quote von 7,4 Prozent.