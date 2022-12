Rundschau

Am ersten Weihnachtsfeiertag startet das Prequel von «The Witcher». Schon jetzt ist «The Recruit» verfügbar.

«The Recruit» (seit 16. Dezember bei Netflix)

«The Best Man: The Final Chapters» (seit 22. Dezember bei Peacock, kein Deutschlandstart bekannt)

«1923» (seit 18. Dezember bei Paramount+, kein Deutschlandstart bekannt)

«Mary Betty’s Ultimate Christmas» (seit 19. Dezember bei PBS, kein Deutschlandstart bekannt)

«The Witcher: Blood Origin» (ab 25. Dezember bei Netflix)

Ein unerfahrener Anwalt der CIA wird Hals über Kopf in die Welt der internationalen Spionage verwickelt, als eine ehemalige Informantin droht, interne Geheimnisse auszuplaudern.In den unvorhersehbaren Phasen der Midlife-Crisis und der Midlife-Renaissance entwickeln sich Beziehungen und vergangene Kränkungen tauchen wieder auf.«1923», eine Entstehungsgeschichte von «Yellowstone», stellt eine neue Generation der Familie Dutton vor, die das frühe zwanzigste Jahrhundert erkundet, in dem Pandemien, eine historische Dürre, das Ende der Prohibition und die Große Depression den Bergwesten und die Duttons, die dort zu Hause sind, plagen. Die Serie wird von dem für den Academy Award nominierten Taylor Sheridan, dem Mitschöpfer von «Yellowstone», produziert. In den Hauptrollen spielen Helen Mirren und Harrison Ford.Mary Berry verrät ihr ultimatives Weihnachtsfestessen mit allem Drum und Dran. Die Freundinnen und Chefköchinnen Angela Hartnett und Monica Galetti teilen mit ihr ihre Lieblingsrezepte für die Feiertage und Mary und TV-Moderator Rylan versuchen, einige Kinder von Rosenkohl zu überzeugen.Über tausend Jahre vor der Zeit von «The Witcher» begeben sich sieben Ausgestoßene in einer Elfenwelt auf eine Mission gegen eine unaufhaltsame Macht.